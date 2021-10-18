Синоптик рассказал, когда москвичам ждать настоящего снега

На этой неделе вполне вероятно увидеть первые снежинки, однако о снежном покрове речь пока не идёт. Об этом Лайфу рассказал ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В первой половине этой недели температура будет понижаться и в ночные часы даже дойдёт до отрицательных значений. Сейчас речь идёт не о снежном покрове, а о снежинках в воздухе — такое явление на этой неделе вполне вероятно", — сказал метеоролог.

Однако, учитывая дожди и то, что в четверг, 21 октября, температура воздуха в дневное время может повыситься до десяти градусов, говорить о настоящем снеге не приходится. Его стоит ждать в последних числах октября, тогда же установится и снежный покров. Но до этого момента речь о похолодании и снежных заносах на дорогах не идёт, заметил Синенков.