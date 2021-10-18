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Сборную Англии наказали за беспорядки во время финального матча Евро-2020

В решающей встрече турнира 11 июля родоначальники футбола уступили сборной Италии.

18 октября, 15:16
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Scott Heppell</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Scott Heppell

УЕФА наказал сборную Англии по футболу проведением одного ближайшего домашнего матча без зрителей и ещё одним — условно. Об этом сообщается на сайте организации.

Команда наказана за поведение болельщиков во время финального матча Евро-2020. Испытательный срок составит два года. Кроме того, Футбольная ассоциация Англии (FA) заплатит штраф в размере ста тысяч евро.

Обвинения против FA выдвинуты по четырём пунктам: появление на поле болельщиков, бросание на газон посторонних предметов, неправомерное поведение фанатов во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехнических средств.

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Финальный матч чемпионата Европы состоялся 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". Трофей завоевала сборная Италии, победившая англичан 1:1 (по пенальти 3:2).

Ранее УЕФА наказал FA штрафом в размере 30 тысяч евро за поведение фанатов в полуфинальном матче Евро-2020 против датской команды (2:1).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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