Сборную Англии наказали за беспорядки во время финального матча Евро-2020
В решающей встрече турнира 11 июля родоначальники футбола уступили сборной Италии.
Фото © ТАСС / AP Photo / Scott Heppell
УЕФА наказал сборную Англии по футболу проведением одного ближайшего домашнего матча без зрителей и ещё одним — условно. Об этом сообщается на сайте организации.
Команда наказана за поведение болельщиков во время финального матча Евро-2020. Испытательный срок составит два года. Кроме того, Футбольная ассоциация Англии (FA) заплатит штраф в размере ста тысяч евро.
Обвинения против FA выдвинуты по четырём пунктам: появление на поле болельщиков, бросание на газон посторонних предметов, неправомерное поведение фанатов во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехнических средств.
Финальный матч чемпионата Европы состоялся 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". Трофей завоевала сборная Италии, победившая англичан 1:1 (по пенальти 3:2).
Ранее УЕФА наказал FA штрафом в размере 30 тысяч евро за поведение фанатов в полуфинальном матче Евро-2020 против датской команды (2:1).
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