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Опубликовано 18 октября 2021, 15:16

Сборную Англии наказали за беспорядки во время финального матча Евро-2020

Фото © ТАСС / AP Photo / Scott Heppell

Фото © ТАСС / AP Photo / Scott Heppell

В финале турнира 11 июля сборная Англии уступила Италии.

УЕФА наказал сборную Англии по футболу проведением одного ближайшего домашнего матча без зрителей и ещё одним — условно. Об этом сообщается на сайте организации.

Команда наказана за поведение болельщиков во время финального матча Евро-2020. Испытательный срок составит два года. Кроме того, Футбольная ассоциация Англии (FA) заплатит штраф в размере ста тысяч евро.

Обвинения против FA выдвинуты по четырём пунктам: появление на поле болельщиков, бросание на газон посторонних предметов, неправомерное поведение фанатов во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехнических средств.

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Финальный матч чемпионата Европы состоялся 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". Трофей завоевала сборная Италии, победившая англичан 1:1 (по пенальти 3:2).

Ранее УЕФА наказал FA штрафом в размере 30 тысяч евро за поведение фанатов в полуфинальном матче Евро-2020 против датской команды (2:1).

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Роман Фейгин
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