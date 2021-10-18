Сборную Англии наказали за беспорядки во время финального матча Евро-2020

В финале турнира 11 июля сборная Англии уступила Италии.

УЕФА наказал сборную Англии по футболу проведением одного ближайшего домашнего матча без зрителей и ещё одним — условно. Об этом сообщается на сайте организации.

Команда наказана за поведение болельщиков во время финального матча Евро-2020. Испытательный срок составит два года. Кроме того, Футбольная ассоциация Англии (FA) заплатит штраф в размере ста тысяч евро.

Обвинения против FA выдвинуты по четырём пунктам: появление на поле болельщиков, бросание на газон посторонних предметов, неправомерное поведение фанатов во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехнических средств.