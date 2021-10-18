Путин поручил рассмотреть увеличение туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток
Доклад по данной теме Правительство России должно представить главе государства до 1 ноября текущего года.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки в Дальневосточный федеральный округ до 40 тысяч рублей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), опубликованном на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос, касающийся увеличения до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретённого гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект РФ, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", — сказано в тексте документа.
Доклад по соответствующей задаче Правительство РФ должно представить главе государства до 1 ноября текущего года.
Напомним, первый этап программы туристического кешбэка был реализован в прошлом году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туры на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы. Четвёртый этап изначально действовал с 16 июня до 31 июля и один раз уже был продлён.
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