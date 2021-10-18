Путин поручил рассмотреть увеличение туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки в Дальневосточный федеральный округ до 40 тысяч рублей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), опубликованном на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос, касающийся увеличения до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретённого гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект РФ, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", — сказано в тексте документа.