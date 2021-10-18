В желании Украины участвовать в сертификации оператора "Северного потока – 2" увидели диверсию

Эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал откровенной диверсией подачу заявки "Нафтогазом" на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2".

"Это откровенная диверсия. Они собираются участвовать не для того, чтобы улучшить эту сертификацию, чтобы ей способствовать, выяснить, соответствует ли газопровод необходимым требованиям Евросоюза... Нет, они подают заявку, чтобы эту сертификацию сорвать", — заявил эксперт в беседе с RT.

По его словам, одобрение этой заявки "вполне возможно", поскольку в сентябре 2021 года немецкая сторона уже разрешила участвовать в сертификации польской государственной компании (PGNiG). При этом Юшков заметил, что в Польше не получили "влияния и решающего голоса".

"По сути, вас будут информировать, какие решения будут приняты. Вполне возможно, что [украинская сторона] в лучшем случае будет в таком положении, в худшем — ей откажут, потому что она недавно работает по европейским нормам и в принципе Украина не член Евросоюза", — указал аналитик.