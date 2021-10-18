В желании Украины участвовать в сертификации оператора "Северного потока – 2" увидели диверсию
Вполне вероятно, что заявка Киева будет одобрена, ведь ранее был удовлетворён такой же запрос польской компании PGNiG, отметил аналитик.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал откровенной диверсией подачу заявки "Нафтогазом" на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2".
"Это откровенная диверсия. Они собираются участвовать не для того, чтобы улучшить эту сертификацию, чтобы ей способствовать, выяснить, соответствует ли газопровод необходимым требованиям Евросоюза... Нет, они подают заявку, чтобы эту сертификацию сорвать", — заявил эксперт в беседе с RT.
По его словам, одобрение этой заявки "вполне возможно", поскольку в сентябре 2021 года немецкая сторона уже разрешила участвовать в сертификации польской государственной компании (PGNiG). При этом Юшков заметил, что в Польше не получили "влияния и решающего голоса".
"По сути, вас будут информировать, какие решения будут приняты. Вполне возможно, что [украинская сторона] в лучшем случае будет в таком положении, в худшем — ей откажут, потому что она недавно работает по европейским нормам и в принципе Украина не член Евросоюза", — указал аналитик.
Ранее стало известно, что Украина подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2". По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, это было сделано, так как компания возглавляет борьбу за энергетическую безопасность страны.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, газопровод будет готов для запуска в ближайшие дни, однако дальнейшая работа трубопровода будет зависеть от европейского регулятора.
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