Оксана Пушкина назвала знаковым событием признание "Мужского государства" экстремистской организацией

Бывший депутат Госдумы и правозащитница Оксана Пушкина заявила, что признание "Мужского государства"* экстремистской организацией, безусловно, является знаковым событием, однако радоваться победе рано. Таким мнением она поделилась в беседе с Лайфом.

"Радоваться победе рано. Враждебными настроениями на сегодняшний день пропитано наше общество. И это подогревают такие "Поздняковы" (фамилия основателя "Мужского государства". — Прим. Лайфа) и им подобные. Они должны стать нерукопожатными. Тогда свет в конце тоннеля засветит", — отметила правозащитница.

Пушкина подчеркнула, что уже не раз обращалась в различные инстанции по поводу этого сообщества и её заявления не оставались без ответа. Однако результата удалось достичь, только когда объединились "люди, которые ратуют в нашей стране за здравый смысл". Экс-депутат отметила, что если такая ситуация сохранится — со временем "мы начнём жить в обществе, которое не приемлет любых проявлений мизогинии, ксенофобии, гомофобии и шовинизма".

Напомним, ранее сегодня, 18 октября, нижегородский областной суд признал скандально известное "Мужское государство" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории России. Лидер движения Владислав Поздняков на заседание в суд не явился. По его собственному признанию, последние пару лет он проживает за границей.

"Мужское государство" известно своими националистическими взглядами. Сторонники движения неоднократно устраивали травлю в Сети и атаковали различные заведения, которые делали рекламу с представителями ЛГБТ или темнокожими людьми. Так, в августе этого года атаке подверглась сеть ресторанов "Тануки", которая была вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков. Историю комментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что если имеют место быть какие-либо нарушения закона, то правоохранители должны реагировать.