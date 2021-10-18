Челябинские врачи спасли недоношенного младенца с коронавирусом

Специалисты областной клинической больницы № 2 Челябинска спасли родившегося недоношенным малыша с сопутствующими заболеваниями и коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Младенец появился на свет на 27-й неделе беременности, его вес составлял 1,18 килограмма при 37 сантиметрах роста. До поступления в ОКБ № 2 он проходил лечение в нескольких больницах области, а позднее выяснилось, что к сопутствующим недоношенности заболеваниям добавился ковид.

"Развилась клиника двусторонней полисегментарной пневмонии с дыхательной недостаточностью. У ребёнка было несколько положительных ПЦР-тестов", — уточнили в медучреждении.

В результате противовирусной, антибактериальной и иммунной терапии ковидная пневмония отступила. Также врачи провели лечение анемии и гемотрансфузию (переливание компонентов крови). На момент выписки ребёнок был в удовлетворительном состоянии.