В России подскочил спрос на тренеров по Dota 2
Пик запросов был зафиксирован накануне, когда российская команда Team Spirit на международном кибертурнире разнесла китайцев и победой заработала $18 млн.
Фото © Facebook / Dota 2
По результатам исследования, проведённого специалистами сервиса "Объявления ВКонтакте", выявлено, что за последнюю неделю в России увеличился спрос на тренерские услуги по игре Dota 2. Об этом пишет RT.
"Увеличился спрос на услуги тренеров по Dota 2, которые готовы в среднем за одну тысячу рублей провести анализ двух любых записей матча. За неделю чемпионата пользователи "Объявлений ВКонтакте" в семь раз чаще интересовались подобными услугами", — указали аналитики сервиса.
Отмечается, что замечен рост числа поисковых запросов, в которых фигурируют слова Dota и International. Самое максимально количество пришлось на 17 октября, когда в крупнейшем турнире по Dota 2 — The International 10 — выиграла российская Team Spirit.
"В частности, вчера поисковые запросы на площадке со словами Dota и Dota 2 выросли в три раза, со словом International — на 115%", — говорится в релизе.
"Домик для кошки и, возможно, усадьбу": Победившие в турнире по Dota 2 россияне рассказали, на что потратят $18 млн
Напомним, российская команда Team Spirit стала победителем международного кибертурнира и заработала 18 миллионов долларов. По ходу решающего поединка она вела со счётом 2:0, растеряла преимущество, но всё же выиграла.
Комментариев: 0