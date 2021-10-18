В России подскочил спрос на тренеров по Dota 2

По результатам исследования, проведённого специалистами сервиса "Объявления ВКонтакте", выявлено, что за последнюю неделю в России увеличился спрос на тренерские услуги по игре Dota 2. Об этом пишет RT.

"Увеличился спрос на услуги тренеров по Dota 2, которые готовы в среднем за одну тысячу рублей провести анализ двух любых записей матча. За неделю чемпионата пользователи "Объявлений ВКонтакте" в семь раз чаще интересовались подобными услугами", — указали аналитики сервиса.

Отмечается, что замечен рост числа поисковых запросов, в которых фигурируют слова Dota и International. Самое максимально количество пришлось на 17 октября, когда в крупнейшем турнире по Dota 2 — The International 10 — выиграла российская Team Spirit.

"В частности, вчера поисковые запросы на площадке со словами Dota и Dota 2 выросли в три раза, со словом International — на 115%", — говорится в релизе.