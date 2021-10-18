Монгольский дипломат предложил запереть мировых лидеров в бункере с водкой
Две бутылки помогут главам держав стать друзьями, отметил Дамдин Цогтбаатар. Он также добавил, что маленькие страны не могут просто так ждать, когда крупные государства наконец-то договорятся.
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Глава делегации Монголии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар предложил запирать мировых лидеров в бункере с водкой, чтобы избежать войн. Это, по мнению политика, поможет главам крупных держав стать друзьями и достигнуть консенсуса в решении вопросов.
"Возьмите гранёный стакан, сто граммчиков возьмите, закройтесь в каком-то бункере, не выходите, пока не найдёте общий язык. После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями. В сегодняшнем мире добра всем хватит", — заявил Дамдин Цогтбаатар в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".
Он также добавил, что маленькие государства не способны просто так ждать, когда крупные державы наконец-то смогут договориться. Таким образом, им нужно искать общий язык и делать шаги навстречу друг другу.
Валдайский форум проходит в Сочи с 18 по 21 октября. На мероприятии выступят министр иностранных дел России Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин. А ранее Лайф сообщал, что глава государства Владимир Путин планирует очно принять участие в заседании клуба. В прошлом же году президент подключался в режиме видеосвязи.
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