Монгольский дипломат предложил запереть мировых лидеров в бункере с водкой

Глава делегации Монголии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар предложил запирать мировых лидеров в бункере с водкой, чтобы избежать войн. Это, по мнению политика, поможет главам крупных держав стать друзьями и достигнуть консенсуса в решении вопросов.

"Возьмите гранёный стакан, сто граммчиков возьмите, закройтесь в каком-то бункере, не выходите, пока не найдёте общий язык. После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями. В сегодняшнем мире добра всем хватит", — заявил Дамдин Цогтбаатар в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Он также добавил, что маленькие государства не способны просто так ждать, когда крупные державы наконец-то смогут договориться. Таким образом, им нужно искать общий язык и делать шаги навстречу друг другу.