НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Монгольский дипломат предложил запереть мировых лидеров в бункере с водкой

Две бутылки помогут главам держав стать друзьями, отметил Дамдин Цогтбаатар. Он также добавил, что маленькие страны не могут просто так ждать, когда крупные государства наконец-то договорятся.

18 октября, 16:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава делегации Монголии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар предложил запирать мировых лидеров в бункере с водкой, чтобы избежать войн. Это, по мнению политика, поможет главам крупных держав стать друзьями и достигнуть консенсуса в решении вопросов.

"Возьмите гранёный стакан, сто граммчиков возьмите, закройтесь в каком-то бункере, не выходите, пока не найдёте общий язык. После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями. В сегодняшнем мире добра всем хватит", — заявил Дамдин Цогтбаатар в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Россия ищет партнёров в ЕС и не представляет угрозы для стран Европы, заявил Песков

Россия ищет партнёров в ЕС и не представляет угрозы для стран Европы, заявил Песков

Он также добавил, что маленькие государства не способны просто так ждать, когда крупные державы наконец-то смогут договориться. Таким образом, им нужно искать общий язык и делать шаги навстречу друг другу.

Валдайский форум проходит в Сочи с 18 по 21 октября. На мероприятии выступят министр иностранных дел России Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин. А ранее Лайф сообщал, что глава государства Владимир Путин планирует очно принять участие в заседании клуба. В прошлом же году президент подключался в режиме видеосвязи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1