Беглов не исключил ужесточения ковидных ограничений в Петербурге

Ограничения, связанные с коронавирусом, в Санкт-Петербурге могут быть усилены, если рост заболеваемости продолжится. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

"Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры", — сказал градоначальник в эфире "Радио России".

На данный момент ситуация в городе контролируемая, но непростая, заметил Беглов. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми объёмами лекарств и средств индивидуальной защиты, коечный фонд наращивается за счёт оказаний плановой помощи в стационарах.

При этом в Петербурге усиливается контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, заверил губернатор.