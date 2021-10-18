Беглов не исключил ужесточения ковидных ограничений в Петербурге
На данный момент усиливается контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, заметил губернатор Северной столицы.
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Ограничения, связанные с коронавирусом, в Санкт-Петербурге могут быть усилены, если рост заболеваемости продолжится. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
"Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры", — сказал градоначальник в эфире "Радио России".
На данный момент ситуация в городе контролируемая, но непростая, заметил Беглов. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми объёмами лекарств и средств индивидуальной защиты, коечный фонд наращивается за счёт оказаний плановой помощи в стационарах.
При этом в Петербурге усиливается контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, заверил губернатор.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге обязали привить от ковида 80% сотрудников нескольких отраслей. Первый компонент вакцины (или единственный укол однокомпонентной) работники должны получить до 15 ноября, второй — до 15 декабря.
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