Глава МИД ФРГ заявил о "ледниковом периоде" в отношениях России и НАТО

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что решение России приостановить работу постпредства при НАТО сделает отношения Москвы и альянса ещё сложнее. Заявление главы МИД опубликовано в "Твиттере" немецкого внешнеполитического ведомства.

Маас считает, что решение РФ "делает всё сложнее, а ситуация и так сложная" и "ледниковый период" в отношениях России и НАТО будет продлён. Он также отметил, что Берлин стремится к диалогу с Москвой в рамках альянса, однако Кремль, "по всей видимости, не готов к этому".

"Это решение, принятое в Москве, более чем прискорбно", — цитирует Мааса Reuters.