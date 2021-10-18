Глава МИД ФРГ заявил о "ледниковом периоде" в отношениях России и НАТО
Министр отметил, что Берлин стремится к диалогу с Москвой в рамках альянса, но РФ, "по всей видимости, не готова к этому".
Хайко Маас. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что решение России приостановить работу постпредства при НАТО сделает отношения Москвы и альянса ещё сложнее. Заявление главы МИД опубликовано в "Твиттере" немецкого внешнеполитического ведомства.
Маас считает, что решение РФ "делает всё сложнее, а ситуация и так сложная" и "ледниковый период" в отношениях России и НАТО будет продлён. Он также отметил, что Берлин стремится к диалогу с Москвой в рамках альянса, однако Кремль, "по всей видимости, не готов к этому".
"Это решение, принятое в Москве, более чем прискорбно", — цитирует Мааса Reuters.
Напомним, Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был предпринят в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства.
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