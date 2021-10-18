В ЕС готовы ввести санкции против Belavia из-за перевозки мигрантов

Евросоюз готов ввести санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" из-за обострившейся ситуации с мигрантами на европейских границах. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

"Мы готовы ввести санкции против национальной авиакомпании Белоруссии и убедить других, что они играют в игру нелегальных перевозчиков людей", — сказал дипломат во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Боррель отметил, что находится в контакте с властями Ирака и прочих стран, откуда нелегалы пытаются через Минск попасть в ЕС. Он подчеркнул, что с этой ситуацией необходимо бороться.

Лайф рассказывал, что в Германии заподозрили Лукашенко в пособничестве мигрантам в пересечении границы. Там считают, что глава Белоруссии таким образом шантажирует Европу с целью снятия санкций с республики.

