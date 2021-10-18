В ЕС готовы ввести санкции против Belavia из-за перевозки мигрантов
Жозеп Боррель отметил, что находится в контакте с властями Ирака и прочих стран, откуда нелегалы пытаются попасть в Европу транзитом через Минск.
Фото © Facebook / Belavia - Belarusian Airlines
Евросоюз готов ввести санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" из-за обострившейся ситуации с мигрантами на европейских границах. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
"Мы готовы ввести санкции против национальной авиакомпании Белоруссии и убедить других, что они играют в игру нелегальных перевозчиков людей", — сказал дипломат во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.
Боррель отметил, что находится в контакте с властями Ирака и прочих стран, откуда нелегалы пытаются через Минск попасть в ЕС. Он подчеркнул, что с этой ситуацией необходимо бороться.
Лайф рассказывал, что в Германии заподозрили Лукашенко в пособничестве мигрантам в пересечении границы. Там считают, что глава Белоруссии таким образом шантажирует Европу с целью снятия санкций с республики.
Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в пересечении границы мигрантами с территории Белоруссии. Минск утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. Ранее Белоруссия обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. А президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.
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