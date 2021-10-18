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Вице-губернатора Рязанской области уволили из-за нарушения гостайны

Глава региона отметил, что люди, имеющие статус госслужащего и занимающие такие высокие должности, должны соблюдать целый ряд ограничений.

18 октября, 17:10
<p>Фото © <a href="https://www.rzn.info/news/2021/10/18/nikolaj-lyubimov-uvolil-vice-gubernatora-241137.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rzn.info</a></p>

Фото © rzn.info

Глава Рязанской области Николай Любимов освободил от должности вице-губернатора региона Михаила Семёнова. Такое решение было принято на основании пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Об этом руководитель области сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. Прошу это учесть всем, кто хочет остаться в нашей команде", — написал Любимов.

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Отметим, что Семёнов был назначен на пост вице-губернатора Рязанской области — первого заместителя правительства региона 7 сентября 2021 года.

Ранее Лайф рассказывал, что Дмитрий Миронов оставил пост губернатора Ярославской области и стал помощником Путина. Отмечается, что в отставку глава региона подал по собственному желанию. Указ главы государства уже вступил в силу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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