Вице-губернатора Рязанской области уволили из-за нарушения гостайны
Глава региона отметил, что люди, имеющие статус госслужащего и занимающие такие высокие должности, должны соблюдать целый ряд ограничений.
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Глава Рязанской области Николай Любимов освободил от должности вице-губернатора региона Михаила Семёнова. Такое решение было принято на основании пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Об этом руководитель области сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. Прошу это учесть всем, кто хочет остаться в нашей команде", — написал Любимов.
Отметим, что Семёнов был назначен на пост вице-губернатора Рязанской области — первого заместителя правительства региона 7 сентября 2021 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Дмитрий Миронов оставил пост губернатора Ярославской области и стал помощником Путина. Отмечается, что в отставку глава региона подал по собственному желанию. Указ главы государства уже вступил в силу.
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