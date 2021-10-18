Вице-губернатора Рязанской области уволили из-за нарушения гостайны

Глава Рязанской области Николай Любимов освободил от должности вице-губернатора региона Михаила Семёнова. Такое решение было принято на основании пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Об этом руководитель области сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. Прошу это учесть всем, кто хочет остаться в нашей команде", — написал Любимов.

Отметим, что Семёнов был назначен на пост вице-губернатора Рязанской области — первого заместителя правительства региона 7 сентября 2021 года.