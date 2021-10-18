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Основателю "Мужского государства" Позднякову светят четыре уголовные статьи, считает адвокат

Людмила Айвар уверена, что приговор Владиславу могут вынести заочно, а вступит в силу он, когда мужчина будет задержан.

18 октября, 17:22
<p>Основатель и лидер движения "Мужское государство". Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS9BLvUMETW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">doktorvladi</a></p>

Основатель и лидер движения "Мужское государство". Фото © Instagram / doktorvladi

Создателю "Мужского государства"* Владиславу Позднякову может грозить сразу четыре статьи Уголовного кодекса РФ после признания его детища экстремистской организацией. Об этом рассказала Лайфу адвокат Людмила Айвар.

Она перечислила статьи: "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Возбуждение ненависти", "Организация экстремистского сообщества" и "Организация деятельности экстремистской организации". При этом сам Поздняков сейчас находится не в России, поэтому приговор ему могут вынести заочно.

"Процедура такая: в отношении него объявляется федеральный и международный розыск, после чего ему заочно избирают меру пресечения в виде ареста, его начинает разыскивать Интерпол, а дальше в рамках возбуждённого уголовного дела следователи проводят расследование. Дело расследуется и заочно, в его отсутствии, ему может быть вынесен приговор, и, как только он где-нибудь попадётся, его отправят отбывать наказание уже по вступившему в законную силу приговору суда", — сказала Айвар.

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Однако опасаться нужно не только Позднякову, заметила адвокат, ведь люди, поддерживающие организацию, вовлечены в сообщество и продолжают экстремистскую деятельность. При этом она указала и на несовершенство законодательства, ведь "Мужское государство" сейчас может создать новый ресурс под другим именем и продолжить выкладывать свои призывы. И тогда для ликвидации потребуются новые решения судов, прокуратуры и других инстанций.

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Напомним, "Мужское государство" известно своими националистическими взглядами. Сторонники движения неоднократно устраивали травлю в Сети и атаковали различные заведения, которые делали рекламу с представителями ЛГБТ или темнокожими людьми. Так, в августе этого года атаке подверглась сеть ресторанов "Тануки", которая была вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков. Историю комментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что если имеют место быть какие-либо нарушения закона, то правоохранители должны реагировать.

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*Запрещённая в России экстремистская организация.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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