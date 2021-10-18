На экс-солистку "Стрелок" завели дело за слив фото писающей под ёлкой Волочковой

Экс-солистке группы "Стрелки" Катерине Любомской придётся ответить перед судом за слив фото балерины Анастасии Волочковой, справляющей нужду под ёлкой на своём участке. Как стало известно, на певицу завели уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Волочкова отметила, что готова лично встретиться с обидчицей, однако та отказывается от рандеву. Также балерина поблагодарила СК и прокуратуру за проведённое расследование, подчеркнув, что за свою честь будет стоять до последнего.

"Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами! Пусть другим будет неповадно заниматься вот такой фигнёй. Хотите дальше меня обижать — попробуйте", — написала знаменитость на своей странице в "Инстаграме".