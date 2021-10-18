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"Непонятная хрень": Пригожин и Лоза раскритиковали Грету Тунберг за исполнение хита 80-х

Они в едином порыве назвали экоактивистку залётным человеком, который не должен выступать со сцены.

18 октября, 17:30
<p>Фото © <a href="https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/66l8WQ/greta-thunbergs-kupp-under-klimatgalan--sjunger-infor-publik-for-fors" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aftonbladet</a></p>

Фото © Aftonbladet

Шведская экоактивистка Грета Тунберг своим выступлением на гала-концерте в рамках акции Climate Live вызвала сильное раздражение у некоторых представителей профессии. Так, продюсер Иосиф Пригожин призвал её не выходить на сцену, если она не имеет отношения к музыке.

"Я считаю, что сцена должна быть для людей, имеющих к ней отношение. А всё остальное — это попытки использовать юную девушку в своих целях. Это непонятная хрень для меня", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

Грета Тунберг неожиданно для всех исполнила хит 80-х на концерте

Грета Тунберг неожиданно для всех исполнила хит 80-х на концерте

Пригожин назвал Грету Тунберг политикой, уточнив, что девочка была выбрана в качестве лица движения, а авторы задумки пытаются монетизировать её имя, однако на сцене активистка выступать не должна. Продюсер заявил о своём личном протесте против таких людей.

Певец Юрий Лоза считает, что перед выступлениями необходимо репетировать и долго готовиться, а обсуждать человека, который "добился популярности и поёт", не имеет смысла.

"У нас же поют медийные персонажи. Это то же самое. Добилась популярности дамочка какая-нибудь через скандалы, разводы, а сейчас выходит на большую аудиторию и поёт", — сказал он.

"Наши надежды и мечты утонули": Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за вечное "бла, бла, бла!"

"Наши надежды и мечты утонули": Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за вечное "бла, бла, бла!"

Лоза уточнил, что в нынешнее время сильно упал уровень профессионализма, а музыкой занимаются те, кто не имеет о ней ни малейшего представления.

Ранее Лайф рассказывал, что Грету Тунберг заметили обнимающейся с молодым человеком. Экоактивистка была в отличном настроении, как и её таинственный спутник.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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