Шведская экоактивистка Грета Тунберг своим выступлением на гала-концерте в рамках акции Climate Live вызвала сильное раздражение у некоторых представителей профессии. Так, продюсер Иосиф Пригожин призвал её не выходить на сцену, если она не имеет отношения к музыке.

"Я считаю, что сцена должна быть для людей, имеющих к ней отношение. А всё остальное — это попытки использовать юную девушку в своих целях. Это непонятная хрень для меня", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

Пригожин назвал Грету Тунберг политикой, уточнив, что девочка была выбрана в качестве лица движения, а авторы задумки пытаются монетизировать её имя, однако на сцене активистка выступать не должна. Продюсер заявил о своём личном протесте против таких людей.

Певец Юрий Лоза считает, что перед выступлениями необходимо репетировать и долго готовиться, а обсуждать человека, который "добился популярности и поёт", не имеет смысла.

"У нас же поют медийные персонажи. Это то же самое. Добилась популярности дамочка какая-нибудь через скандалы, разводы, а сейчас выходит на большую аудиторию и поёт", — сказал он.

Лоза уточнил, что в нынешнее время сильно упал уровень профессионализма, а музыкой занимаются те, кто не имеет о ней ни малейшего представления.