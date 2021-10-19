Эксперт не оценил предложение ввести потолок цен на обучение в вузах
Депутаты Госдумы выступили с идеей ограничить стоимость размером восьми прожиточных минимумов.
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Предложение депутатов Госдумы о сдерживании цен на обучение в российских вузах в пределах восьми прожиточных минимумов — популистское, считает заведующий лабораторией ВШЭ Александр Милкус.
"Во-первых, нижняя граница стоимости коммерческого обучения уже определена законом: она не может быть ниже стоимости, по которой обучаются студенты бюджетного направления. То есть, если государство платит за подготовку филолога 120 тысяч рублей в год, то и вуз не может брать меньше", — отметил Милкус в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что вузы давно работают в рыночных условиях и вряд ли при наличии спроса будут менять своё предложение на невыгодное. Тем более что часть средств от коммерческого обучения идёт на реализацию требования обеспечить преподавателям зарплату, равную 200% по экономике региона.
"У нас есть направления подготовки, которые стоят 600–700 тысяч. И даже под миллион есть курсы в МГИМО. Эти курсы покупают. Стоимостью этих курсов вузы компенсируют нехватку денег, и эти деньги идут на зарплаты преподавателям", — отметил Милкус.
Если инициатива будет принята, по мнению Милкуса, вузам станет невыгодно брать коммерческих студентов и те уйдут в западные вузы. Страна будет терять и деньги, и толковых людей, которые готовы учиться на коммерческой основе, заключил экономист.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил проработать совершенствование системы оплаты труда педагогов. Отвечать за выполнение соответствующего распоряжения главы государства будут Минобрнауки и Минпросвещения РФ.
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