Эксперт не оценил предложение ввести потолок цен на обучение в вузах

Предложение депутатов Госдумы о сдерживании цен на обучение в российских вузах в пределах восьми прожиточных минимумов — популистское, считает заведующий лабораторией ВШЭ Александр Милкус.

"Во-первых, нижняя граница стоимости коммерческого обучения уже определена законом: она не может быть ниже стоимости, по которой обучаются студенты бюджетного направления. То есть, если государство платит за подготовку филолога 120 тысяч рублей в год, то и вуз не может брать меньше", — отметил Милкус в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что вузы давно работают в рыночных условиях и вряд ли при наличии спроса будут менять своё предложение на невыгодное. Тем более что часть средств от коммерческого обучения идёт на реализацию требования обеспечить преподавателям зарплату, равную 200% по экономике региона.

"У нас есть направления подготовки, которые стоят 600–700 тысяч. И даже под миллион есть курсы в МГИМО. Эти курсы покупают. Стоимостью этих курсов вузы компенсируют нехватку денег, и эти деньги идут на зарплаты преподавателям", — отметил Милкус.

Если инициатива будет принята, по мнению Милкуса, вузам станет невыгодно брать коммерческих студентов и те уйдут в западные вузы. Страна будет терять и деньги, и толковых людей, которые готовы учиться на коммерческой основе, заключил экономист.