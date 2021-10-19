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В Шотландии мощный взрыв разрушил два жилых дома

По словам жителей города, взрывная волна ощущалась за несколько километров от эпицентра.

18 октября, 21:09

В Шотландии мощный взрыв разрушил два жилых дома. Видео © Twitter / The HbK

Два жилых дома разрушены в результате мощного взрыва, прогремевшего в городе Эре на юго-западе Шотландии. Причина ЧП пока не сообщается, но СМИ предполагают, что сдетонировал бытовой газ. Также неясно, есть ли жертвы.

"Мы прибыли на место происшествия после сообщений о взрыве в доме на улице Горс-парк в Эре, прогремевшем после 19:10 (21:10 мск) в понедельник, 18 октября. Экстренные службы также прибыли на место. Мы рекомендуем пока избегать данного района", — говорится в сообщении, распространённом полицией.

Спасатели приступили к тушению вызванного взрывом пожара и к эвакуации жителей находящихся рядом домов.

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А ранее Лайф рассказывал, что при взрыве газа в жилом доме под Хабаровском пострадала женщина. Её госпитализировали, из подъезда пожарные эвакуировали 19 человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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