В Шотландии мощный взрыв разрушил два жилых дома
По словам жителей города, взрывная волна ощущалась за несколько километров от эпицентра.
В Шотландии мощный взрыв разрушил два жилых дома. Видео © Twitter / The HbK
Два жилых дома разрушены в результате мощного взрыва, прогремевшего в городе Эре на юго-западе Шотландии. Причина ЧП пока не сообщается, но СМИ предполагают, что сдетонировал бытовой газ. Также неясно, есть ли жертвы.
"Мы прибыли на место происшествия после сообщений о взрыве в доме на улице Горс-парк в Эре, прогремевшем после 19:10 (21:10 мск) в понедельник, 18 октября. Экстренные службы также прибыли на место. Мы рекомендуем пока избегать данного района", — говорится в сообщении, распространённом полицией.
So there was a big gas explosion not far from where I stay in Ayr. pic.twitter.com/WpEBeYDc1X— 🏴 Rhys Hood Curran (@_GeneralLee) October 18, 2021
Спасатели приступили к тушению вызванного взрывом пожара и к эвакуации жителей находящихся рядом домов.
А ранее Лайф рассказывал, что при взрыве газа в жилом доме под Хабаровском пострадала женщина. Её госпитализировали, из подъезда пожарные эвакуировали 19 человек.
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