В Шотландии мощный взрыв разрушил два жилых дома. Видео © Twitter / The HbK

Два жилых дома разрушены в результате мощного взрыва, прогремевшего в городе Эре на юго-западе Шотландии. Причина ЧП пока не сообщается, но СМИ предполагают, что сдетонировал бытовой газ. Также неясно, есть ли жертвы.

"Мы прибыли на место происшествия после сообщений о взрыве в доме на улице Горс-парк в Эре, прогремевшем после 19:10 (21:10 мск) в понедельник, 18 октября. Экстренные службы также прибыли на место. Мы рекомендуем пока избегать данного района", — говорится в сообщении, распространённом полицией.

So there was a big gas explosion not far from where I stay in Ayr. pic.twitter.com/WpEBeYDc1X — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rhys Hood Curran (@_GeneralLee) October 18, 2021

Спасатели приступили к тушению вызванного взрывом пожара и к эвакуации жителей находящихся рядом домов.