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В Индии у 70-летней женщины родился первенец

Малыш появился на свет при помощи экстракорпорального оплодотворения.

18 октября, 20:57
<p>Кадр из видео © <a href="https://www.newsflare.com/video/459145/watch-70-years-old-woman-given-birth-to-baby-through-ivf-in-kutch" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Newsflare</a></p>

Кадр из видео © Newsflare

У 70-летней жительницы индийского штата Гуджарат Дживунбен Рабари появился первенец. Она и её муж много лет пытались завести ребёнка, но получилось это осуществить только сейчас благодаря современным технологиям.

Возраст роженицы известен лишь с её слов — у женщины не оказалось каких-либо документов, которые бы это подтвердили. Со своим мужем, как пишет Newsflare, она в браке уже 45 лет и всё это время они мечтали о малыше, но все попытки терпели неудачи, пока пара не прибегла к процедуре ЭКО.

Врач Нареш Бханушали, работавший с женщиной, рассказал, что сотрудники больницы пытались объяснить ей и её мужу, что в их возрасте лучше не заводить детей, однако они настаивали.

"Они сказали, что у них много родственников, которые поступили так же. Это один из редчайших случаев на моей памяти", добавил медик.

25-летняя женщина родила девять детей за один раз

25-летняя женщина родила девять детей за один раз

А ранее Лайф рассказывал, что сибирская школьница родила в 15 лет. Отцом малыша стал старшеклассник. Школьница скрывала растущий живот, но токсикоз выдал её на четвёртом месяце.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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