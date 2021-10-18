В Индии у 70-летней женщины родился первенец

У 70-летней жительницы индийского штата Гуджарат Дживунбен Рабари появился первенец. Она и её муж много лет пытались завести ребёнка, но получилось это осуществить только сейчас благодаря современным технологиям.

Возраст роженицы известен лишь с её слов — у женщины не оказалось каких-либо документов, которые бы это подтвердили. Со своим мужем, как пишет Newsflare, она в браке уже 45 лет и всё это время они мечтали о малыше, но все попытки терпели неудачи, пока пара не прибегла к процедуре ЭКО.

Врач Нареш Бханушали, работавший с женщиной, рассказал, что сотрудники больницы пытались объяснить ей и её мужу, что в их возрасте лучше не заводить детей, однако они настаивали.

"Они сказали, что у них много родственников, которые поступили так же. Это один из редчайших случаев на моей памяти", — добавил медик.