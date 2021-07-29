В Новосибирской области восьмиклассница из многодетной семьи родила сына в 15 лет. Школьница скрывала растущий живот, но токсикоз выдал её на четвёртом месяце. Историю юной мамы рассказывает kp.ru.

В семье пятеро детей, среди них — близняшки-восьмиклассницы. Одна из них встретила в школе первую любовь, которая и привела к ранней беременности. Отцом малыша стал старшеклассник. Влюблённые решили держать интересное положение девочки в секрете, но восьмиклассницу выдал токсикоз и пришлось рассказать всё родителям.

Мама убедила дочь оставить ребёнка, и 24 июля восьмиклассница родила сына. Возлюбленный девочки её не бросил и собирается жениться.

"Мальчик родился здоровый, жена сказала — воспитаем! Дочка ещё в больнице — ждём, когда выпишут... Мы молодых поддержали. А о том, что родители молодого отца решили, я говорить не стану", — рассказал новоиспечённый дедушка.