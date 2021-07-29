НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Прятала живот до последнего": Сибирская школьница родила в 15 лет

Отцом малыша стал старшеклассник, он собирается жениться на возлюбленной.

29 июля, 09:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Новосибирской области восьмиклассница из многодетной семьи родила сына в 15 лет. Школьница скрывала растущий живот, но токсикоз выдал её на четвёртом месяце. Историю юной мамы рассказывает kp.ru.

В семье пятеро детей, среди них — близняшки-восьмиклассницы. Одна из них встретила в школе первую любовь, которая и привела к ранней беременности. Отцом малыша стал старшеклассник. Влюблённые решили держать интересное положение девочки в секрете, но восьмиклассницу выдал токсикоз и пришлось рассказать всё родителям.

Мама убедила дочь оставить ребёнка, и 24 июля восьмиклассница родила сына. Возлюбленный девочки её не бросил и собирается жениться.

Из-за ошибки врачей россиянка родила чужого ребёнка и теперь ищет родного

Из-за ошибки врачей россиянка родила чужого ребёнка и теперь ищет родного

"Мальчик родился здоровый, жена сказала — воспитаем! Дочка ещё в больнице — ждём, когда выпишут... Мы молодых поддержали. А о том, что родители молодого отца решили, я говорить не стану", — рассказал новоиспечённый дедушка.

Родственники семьи уверены: помощь пока не нужна, вырастят ребёнка сами, потому что это многодетная семья уже в третьем поколении.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Сибири чёрный маг изрезал ножницами 17-летнюю возлюбленную, которую совратил ещё в 8-м классе

20 июля, 15:33

"Система готова, деньги есть": О чём Путин говорил на совещании по подготовке к новому учебному году

вчера в 14:34

В парке "Ергаки" нашли тело туриста, которого задрал медведь

сегодня в 10:03

По-настоящему горящие путёвки: Ужасающие фото, как туристы веселятся в Турции, несмотря на подступающие пожары

сегодня в 09:53
Life

В России снова повторился антирекорд по числу умерших от ковида

сегодня в 10:19

Новости партнеров

Layer 1