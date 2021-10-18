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Рэпер Канье Уэст официально сменил имя и фамилию на две буквы

Артист часто удивляет своих поклонников. Недавно он поселился на стадионе, взяв в "заложники" свою команду.

18 октября, 20:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/kanyewest/status/1316711254283694085" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ye</a></p>

Фото © Twitter / Ye

Фото © TMZ

Фото © TMZ

Всемирно известный рэпер Канье Уэст официально сменил свои имя и фамилию на псевдоним, которым он пользуется уже много лет. Теперь в его документах будет значиться только "Йе".

Как сообщает TMZ, судья одобрил прошение артиста. Оно находилось на рассмотрении два месяца. Такое решение знаменитость принял по личным причинам. О намерении поменять имя на Йе он заявлял ещё в 2018 году. Бывшая жена Ким Кардашьян решила оставить двойную фамилию после развода с рэпером. И, как указывает издание, менять "Уэст" на "Йе" Ким не планирует, впрочем, как и дети этой пары.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Канье Уэст поселился на огромном стадионе, взяв в "заложники" свою команду, и всё ради альбома. Фанаты ждут новый музыкальный релиз Канье с 2019 года. Выпуск откладывался не один раз. В июле снова забрезжила надежда на свежие треки от рэпера, но всё снова оказалось не так просто.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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