Рэпер Канье Уэст официально сменил имя и фамилию на две буквы

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Всемирно известный рэпер Канье Уэст официально сменил свои имя и фамилию на псевдоним, которым он пользуется уже много лет. Теперь в его документах будет значиться только "Йе".

Как сообщает TMZ, судья одобрил прошение артиста. Оно находилось на рассмотрении два месяца. Такое решение знаменитость принял по личным причинам. О намерении поменять имя на Йе он заявлял ещё в 2018 году. Бывшая жена Ким Кардашьян решила оставить двойную фамилию после развода с рэпером. И, как указывает издание, менять "Уэст" на "Йе" Ким не планирует, впрочем, как и дети этой пары.