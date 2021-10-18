Госдеп начал расследовать работу администрации Байдена по выводу войск из Афганистана

В Государственном департаменте США начинают расследование действий администрации президента Джо Байдена, связанных с выводом американских войск из Афганистана. Об этом пишет газета Politiko.

Как уточняет издание, расследование будет сосредоточено на программе Государственного департамента по выдаче специальных иммиграционных виз. Также проверяющие изучат процессы выдачи разрешений на въезд в США, экстренной эвакуации посольства в Кабуле.

"Учитывая повышенный интерес к этой работе со стороны конгресса и уникальные обстоятельства, требующие координации всего сообщества генеральных инспекторов, я хотела уведомить наши Комитеты юрисдикции об этой важной работе", — написала и.о. генинспектора Госдепартамента Дайана Шоу в своём письме, которое было отправлено руководству сената.

Издание обращает внимание, что другие ведомства, включая Министерство обороны, вероятно, также будут расследовать августовские события. Это происходит на фоне шквала критики в адрес Белого дома. Президента и его администрацию оппоненты обвиняют в неспособности должным образом координировать действия нескольких департаментов и агентств в течение нескольких недель.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.