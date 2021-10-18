Живущая 35 лет в бочке омская пенсионерка согласилась переехать

Пенсионерка из Омска, которая последние 35 лет живёт в железной бочке, дала предварительное согласие на переезд в жилое помещение по коммерческому найму. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"18 октября 2021 года в администрации города Омска Черновой С. В. повторно разъяснены все варианты решения её проблемы. В ходе встречи она предварительно согласилась на предоставление жилого помещения по коммерческому найму, что подтвердила своим письменным заявлением", — сообщили в пресс-службе в беседе с ТАСС.

Теперь департамент жилищной политики ожидает, когда женщина предоставит пакет документов для предоставления квартиры. Арендная плата будет составлять от 800 до 3000 рублей ежемесячно.

Также указывается, что женщине предложили три варианта: переехать в Нежинский геронтологический центр для пожилых людей и инвалидов, получить муниципальное жильё по коммерческому найму и трудоустроиться в муниципальное предприятие или учреждение Омска, а затем ей бы выделили квартиру. Причём все эти альтернативы уже якобы предоставлялись ей ранее.

"Варианты со служебным жилым помещением и коммерческим наймом изложены в официальном письме, адресованном её представителю 11 марта 2020 года. Однако Чернова С. В. документы не предоставляла", — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что до 1986 года женщина жила в заводском общежитии, а когда предприятие закрылось, ей пришлось переехать в бочку. В этом железном помещении отсутствует вода, тепло и электричество. Зимой женщина пользуется буржуйкой. С 2002 года пенсионерка стоит в очереди на квартиру. Её место на данный момент — 11 221-е. Причём у неё нет никаких жилищных льгот.

"Согласно действующему жилищному законодательству жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено Черновой С. В. при подходе очереди", — отметили в мэрии.