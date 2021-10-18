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Живущая 35 лет в бочке омская пенсионерка согласилась переехать

С 2002 года женщина стоит в очереди на жильё. Её позиция на данный момент — 11 221-я.

18 октября, 19:58
<p>Фото © <a href="https://vesti-omsk.ru/video/grustnyj-jubilej-35-let-omichka-zhivet-v-metallicheskoj-bochke/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГТРК "Иртыш"</a></p>

Фото © ГТРК "Иртыш"

Пенсионерка из Омска, которая последние 35 лет живёт в железной бочке, дала предварительное согласие на переезд в жилое помещение по коммерческому найму. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"18 октября 2021 года в администрации города Омска Черновой С. В. повторно разъяснены все варианты решения её проблемы. В ходе встречи она предварительно согласилась на предоставление жилого помещения по коммерческому найму, что подтвердила своим письменным заявлением", — сообщили в пресс-службе в беседе с ТАСС.

Теперь департамент жилищной политики ожидает, когда женщина предоставит пакет документов для предоставления квартиры. Арендная плата будет составлять от 800 до 3000 рублей ежемесячно.

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Также указывается, что женщине предложили три варианта: переехать в Нежинский геронтологический центр для пожилых людей и инвалидов, получить муниципальное жильё по коммерческому найму и трудоустроиться в муниципальное предприятие или учреждение Омска, а затем ей бы выделили квартиру. Причём все эти альтернативы уже якобы предоставлялись ей ранее.

"Варианты со служебным жилым помещением и коммерческим наймом изложены в официальном письме, адресованном её представителю 11 марта 2020 года. Однако Чернова С. В. документы не предоставляла", — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что до 1986 года женщина жила в заводском общежитии, а когда предприятие закрылось, ей пришлось переехать в бочку. В этом железном помещении отсутствует вода, тепло и электричество. Зимой женщина пользуется буржуйкой. С 2002 года пенсионерка стоит в очереди на квартиру. Её место на данный момент — 11 221-е. Причём у неё нет никаких жилищных льгот.

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"Согласно действующему жилищному законодательству жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено Черновой С. В. при подходе очереди", — отметили в мэрии.

Ранее Лайф сообщал, что изначально пенсионерка отказывалась переезжать из бочки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручал разобраться и доложить ему о решении её проблемы с жильём.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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