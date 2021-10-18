В Тульской области решили ввести QR-коды и частично дистанционное обучение

Власти Тульской области приняли решение об ужесточении коронавирусных ограничений. В регионе с пятницы, 22 октября, введут QR-коды и дистанционное обучение для некоторых учебных заведений, говорится в сообщении по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Только при наличии QR-кода можно будет посещать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, музеи. Как и в других регионах, получить такой код смогут либо переболевшие коронавирусом (в течение последнего полугода) и привитые от ковида (в течение последнего года).

Ограничивается работа заведений общественного питания — с 7:00 до 0:00. После полуночи они смогут работать только на доставку и самовывоз. При этом посидеть в кафе в разрешённое время можно будет только группой, не превышающей десяти человек.

Помимо прочего, несовершеннолетних без сопровождения взрослых перестанут пускать в ТРЦ. Предусмотрено и дистанционное обучение: студенты третьих, шестых курсов и ординаторов медвузов отправят учиться домой.