В Тульской области решили ввести QR-коды и частично дистанционное обучение
Новые ограничения в регионе начнут действовать с пятницы, 22 октября. Решение связано с ростом количества госпитализированных пациентов с ковидом.
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Власти Тульской области приняли решение об ужесточении коронавирусных ограничений. В регионе с пятницы, 22 октября, введут QR-коды и дистанционное обучение для некоторых учебных заведений, говорится в сообщении по итогам заседания регионального оперативного штаба.
Только при наличии QR-кода можно будет посещать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, музеи. Как и в других регионах, получить такой код смогут либо переболевшие коронавирусом (в течение последнего полугода) и привитые от ковида (в течение последнего года).
Ограничивается работа заведений общественного питания — с 7:00 до 0:00. После полуночи они смогут работать только на доставку и самовывоз. При этом посидеть в кафе в разрешённое время можно будет только группой, не превышающей десяти человек.
Помимо прочего, несовершеннолетних без сопровождения взрослых перестанут пускать в ТРЦ. Предусмотрено и дистанционное обучение: студенты третьих, шестых курсов и ординаторов медвузов отправят учиться домой.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом многие регионы России уже приняли решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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