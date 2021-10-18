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В Петербурге некоторые магазины переведут на QR-коды

Это требование не распространится на аптеки, точки продаж продовольствия и автозаправки.

18 октября, 18:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Посетить непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге с 1 декабря можно будет только по QR-коду. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

"С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также при размещении в домах отдыха", — сказано в документе.

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При этом это требование не распространяется на аптеки, продовольственные магазины, автозаправки, магазины без зала обслуживания и реализующие товары первой необходимости, а также производственные столовые, вокзалы и аэропорты.

Напомним, с 1 ноября QR-коды в Петербурге вводятся для посещения мероприятий и общественных мест. Новые правила начнут действовать в два этапа. При этом они не распространяются на детей и подростков до 18 лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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