В Петербурге некоторые магазины переведут на QR-коды

Посетить непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге с 1 декабря можно будет только по QR-коду. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

"С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также при размещении в домах отдыха", — сказано в документе.

При этом это требование не распространяется на аптеки, продовольственные магазины, автозаправки, магазины без зала обслуживания и реализующие товары первой необходимости, а также производственные столовые, вокзалы и аэропорты.