Преследуемая "Мужским государством" сеть "Тануки" оценила признание организации экстремистской

Признание "Мужского государства"* экстремистской организацией сильно поможет в борьбе с его активистами. Такое мнение высказал директор по маркетингу сети ресторанов "Тануки" Станислав Колосков.

Он уточнил, что на прошлой неделе сеть добилась блокировки основного канала организации в "Телеграме", общаясь с компаниями Apple и Google.

"Мы добиваемся блокировки всех остальных каналов, и сегодняшнее признание "Мужского государства" экстремистским сообществом нам сильно в этом помогает", — приводит его слова издание "Секрет фирмы".

При этом Колосков не исключил, что сейчас может произойти переименование групп и создание новых каналов. Кроме того, сам Поздняков не намерен закрывать проект, поэтому компания "Тануки" продолжит добиваться запрета всех его каналов.

Напомним, ранее сегодня, 18 октября, нижегородский областной суд признал скандально известное "Мужское государство" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории России. Лидер движения Владислав Поздняков на заседание в суд не явился. По его собственному признанию, последние пару лет он проживает за границей.

"Мужское государство" известно своими националистическими взглядами. Сторонники движения неоднократно устраивали травлю в Сети и атаковали различные заведения, которые делали рекламу с представителями ЛГБТ или темнокожими людьми. Так, в августе этого года атаке подверглась сеть ресторанов "Тануки", которая была вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители компании "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков. Историю даже комментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что если имеют место быть какие-либо нарушения закона, то правоохранители должны реагировать.