В Петербурге непривитых сотрудников старше 60 лет переводят на удалёнку с 1 ноября

Предприятиям Санкт-Петербурга предписано перевести на дистанционный режим работников старше 60 лет, которые не пройдут вакцинацию или не предоставят медотвод от прививки. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Александр Беглов. Правило начнёт действовать с 1 ноября.

"С 1 ноября организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо перевести на дистанционный режим работы сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет. Это требование не касается граждан, которые имеют либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR-код о перенесённом заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации", — говорится в сообщении Смольного.

Лайф также писал, что доступ посетителей в кафе Петербурга с 1 декабря будет осуществляться по QR-коду.

Ранее стало известно , что в Петербурге обязали привить от ковида 80% сотрудников нескольких отраслей. Первый компонент вакцины (или единственный укол однокомпонентной) работники должны получить до 15 ноября, второй — до 15 декабря.