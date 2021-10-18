Apple презентовала два новых компьютерных процессора — M1 Pro и M1 Max
Разработчики отмечают, что чипы работают ещё быстрее, а также оптимально подходят для профессиональных задач. В них компания исправила недочёты предшественника.
Фото © Apple
Компания Apple представила два новых компьютерных процессора — M1 Pro и M1 Max. Как утверждают разработчики, чипы работают ещё быстрее, поэтому, без сомнений, подойдут для профессиональных задач.
M1 Pro. Фото © Apple
В компании отметили, что M1 Pro может обмениваться данными с внутренней памятью на скорости до 200 гигабит в секунду, что в три раза быстрее, чем у предшественника M1. По данным Apple, новый чип с 33,7 миллиарда транзисторов на 70% быстрее предыдущего поколения.
В свою очередь, M1 Max на данный момент является самым крупным процессором от Apple. Он оснащён 32-ядерной графикой, 57 миллиардами транзисторов. Разработчики уверяют, что чип потребляет на 70% меньше энергии, чем M1.
M1 Max . Фото © Apple
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