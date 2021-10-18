Мотоцикл, грузовик и четыре легковушки столкнулись на МКАД

Крупное ДТП произошло в понедельник вечером. На 14-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись сразу шесть транспортных средств, в том числе мотоцикл и грузовик. Как сообщает в своём телеграм-аккаунте Госавтоинспекция Москвы, погиб минимум один человек. Видео c места аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).