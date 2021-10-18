Мотоцикл, грузовик и четыре легковушки столкнулись на МКАД
Известно как минимум об одном погибшем. Обстоятельства и причины массовой аварии выясняются.
Фото © LIFE
Крупное ДТП произошло в понедельник вечером. На 14-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись сразу шесть транспортных средств, в том числе мотоцикл и грузовик. Как сообщает в своём телеграм-аккаунте Госавтоинспекция Москвы, погиб минимум один человек. Видео c места аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).
Шесть автомобилей столкнулись на МКАД
Видео © LIFE
Из-за аварии движение по двум крайним полосам МКАД в районе инцидента ограничено. К месту происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Подробности и причины ДТП выясняются.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье фура протаранила три автомобиля, один человек погиб. После аварии грузовик перекрыл движение по магистрали в сторону Каширы.
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