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Мотоцикл, грузовик и четыре легковушки столкнулись на МКАД

Известно как минимум об одном погибшем. Обстоятельства и причины массовой аварии выясняются.

18 октября, 17:51
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

Крупное ДТП произошло в понедельник вечером. На 14-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись сразу шесть транспортных средств, в том числе мотоцикл и грузовик. Как сообщает в своём телеграм-аккаунте Госавтоинспекция Москвы, погиб минимум один человек. Видео c места аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).

Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

Видео © LIFE

Из-за аварии движение по двум крайним полосам МКАД в районе инцидента ограничено. К месту происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Подробности и причины ДТП выясняются.

Водитель и пассажир сгорели в машине после аварии на Урале

Водитель и пассажир сгорели в машине после аварии на Урале

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье фура протаранила три автомобиля, один человек погиб. После аварии грузовик перекрыл движение по магистрали в сторону Каширы.


Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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