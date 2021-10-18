Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку видели с незнакомым мужчиной

Одноклассники пропавшей в Вологде девятилетней девочки видели, как она 16 октября уходила с неизвестным мужчиной, которому на вид 30 лет. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в посте в соцсети "ВКонтакте".

Девочка, местонахождение которой неизвестно вот уже три дня, ожидаемо не появилась сегодня в школе. Поисками малышки занимаются полиция и добровольцы.

"Рост девочки 130 см, волосы тёмные, ниже плеч, одета в розовую куртку ниже пояса, розовую шапку и светлые сапоги, с собой был рюкзак оранжевого цвета", — написал Воропанов, опубликовав фото пропавшей.

Все располагающие информацией о девочке могут обратиться в полицию по номеру 112 или связаться с волонтёрами, занятыми в поисках, по телефону 8-911-505-68-98.