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Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку видели с незнакомым мужчиной

Малышку ищут полицейские и добровольцы, её местонахождение неизвестно с 16 октября.

18 октября, 17:57
<p>Пропавшая девочка. Фото © VK / <a href="https://vk.com/sergeyvoropanov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Воропанов</a></p>

Пропавшая девочка. Фото © VK / Сергей Воропанов

Одноклассники пропавшей в Вологде девятилетней девочки видели, как она 16 октября уходила с неизвестным мужчиной, которому на вид 30 лет. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в посте в соцсети "ВКонтакте".

Девочка, местонахождение которой неизвестно вот уже три дня, ожидаемо не появилась сегодня в школе. Поисками малышки занимаются полиция и добровольцы.

"Рост девочки 130 см, волосы тёмные, ниже плеч, одета в розовую куртку ниже пояса, розовую шапку и светлые сапоги, с собой был рюкзак оранжевого цвета", — написал Воропанов, опубликовав фото пропавшей.

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Все располагающие информацией о девочке могут обратиться в полицию по номеру 112 или связаться с волонтёрами, занятыми в поисках, по телефону 8-911-505-68-98.

Ранее Лайф сообщал, что в Вологде пропала девятилетняя девочка. Школьница вышла из дома утром 16 октября и не вернулась. Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают жителей города, родственников, знакомых и педагогов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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