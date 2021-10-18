С 1 ноября в Петербурге вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест

В Санкт-Петербурге вводятся QR-коды для посещения учреждений культуры, спорта и общественного питания. Соответствующий указ подписан губернатором города Александром Бегловым. Напомним, получить код на портале "Госуслуги" могут граждане, вакцинированные от ковида или перенёсшие заболевание.

Согласно документу, с 1 ноября по QR-кодам будут запускать на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия, численность которых превышает 40 человек. Отмечается, что правила не распространяются на детей и подростков до 18 лет.

С 15 ноября новая система заработает в фитнес-клубах и тренажёрных залах, бассейнах и других организациях, оказывающих услуги в области спорта. С этого же дня QR-коды будут введены в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также в загсах.