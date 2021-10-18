Презентованы новые MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов. Видео © Apple

Компания Apple провела презентацию новых MacBook Pro, получивших экраны 14 и 16 дюймов. Презентация новинок из штаб-квартиры компании в Купертино проходит в онлайн-формате.

Среди нововведений — "чёлка" с камерой в верхней части экрана, схожая с той, что используется в iPhone и iPad. Кроме того, разработчики решили вернуться к магнитной системе зарядки MagSafe, которой не было в предыдущем поколении "прошек". А вот от многофункциональной панели Touch Bar решили отказаться, заменив её на полноразмерные клавиши управления.

Также устройства будут иметь шесть динамиков, а заряжаться на 50% смогут за 30 минут. Стоимость 14-дюймового устройства на американском рынке составит 1999 долларов, 16-дюймового — 2499 долларов.