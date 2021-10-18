НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Презентованы новые MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов

Зарядиться на 50% они способны за 30 минут. Приобрести модели в США можно будет за 1999 и 2499 долларов.

18 октября, 18:03

Фото © Apple

Презентованы новые MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов. Видео © Apple

Компания Apple провела презентацию новых MacBook Pro, получивших экраны 14 и 16 дюймов. Презентация новинок из штаб-квартиры компании в Купертино проходит в онлайн-формате.

Среди нововведений — "чёлка" с камерой в верхней части экрана, схожая с той, что используется в iPhone и iPad. Кроме того, разработчики решили вернуться к магнитной системе зарядки MagSafe, которой не было в предыдущем поколении "прошек". А вот от многофункциональной панели Touch Bar решили отказаться, заменив её на полноразмерные клавиши управления.

Apple представила третье поколение AirPods

Apple представила третье поколение AirPods

Также устройства будут иметь шесть динамиков, а заряжаться на 50% смогут за 30 минут. Стоимость 14-дюймового устройства на американском рынке составит 1999 долларов, 16-дюймового — 2499 долларов.

Ранее Лайф рассказывал, что Apple презентовала два новых компьютерных процессора — M1 Pro и M1 Max, которые будут установлены в MacBook Pro. Разработчики отмечают, что чипы работают ещё быстрее, а также оптимально подходят для профессиональных задач. В них компания исправила недочёты предшественника.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1