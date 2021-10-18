Власти Израиля могут открыть въезд вакцинированным "Спутником V"

Премьер-министру Израиля Нафтали Бенету на утверждение представят пилотный проект, которым разрешён въезд в страну туристам, вакцинированным от коронавируса препаратом "Спутник V". Его утвердят с вероятностью 99,9%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Отмечается, что с 1 ноября власти Израиля планируют пускать всех вакцинированных от коронавируса теми препаратами, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При этом "Спутник V" отсутствует в этом перечне. Однако "благодаря действиям министра туризма [Израиля Йоэля Развозова] и после последних встреч было принято решение в качестве пилотного проекта" пускать туристов, привитых "Спутником V".

"Это решение ещё должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят", — говорится в сообщении.

Указывается, что по прибытии в Израиль туристам придётся сдавать ПЦР-тест и серологический тест. В ожидании результатов нужно будет отсидеться на карантине.

"Обычно даже [получение результата] теста на серологию занимает не более 48 часов. Туристы будут на карантине, пока не получат результаты анализов", — отметил источник агентства.