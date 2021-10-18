В Вологде нашли рюкзак пропавшей девятилетней девочки
Группировка для поиска школьницы увеличена почти вдвое — теперь в её составе свыше 640 человек. Также работает 81 единица техники, в том числе и два плавательных средства.
Пропавшая девочка. Фото © "Лиза алерт"
Поисковая группа обнаружила рюкзак пропавшей в Вологде девятилетней девочки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Вологодской области.
"Сегодня волонтёры нашли рюкзак, предположительно, принадлежащий девочке", — приводит релиз ТАСС.
Кроме того, поисковая группировка увеличена почти вдвое — с 328 до свыше 640 человек. Это произошло за счёт привлечения волонтёров. Также работают четыре кинологических расчёта, 81 единица техники, включая два плавательных средства, ведь дом девочки и её школа находятся недалеко от реки Вологды.
Ранее Лайф сообщал, что в Вологде пропала девятилетняя девочка. Школьница вышла из дома утром 16 октября и не вернулась. Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают жителей города, родственников, знакомых и педагогов.
Комментариев: 0