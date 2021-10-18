В Вологде нашли рюкзак пропавшей девятилетней девочки

Поисковая группа обнаружила рюкзак пропавшей в Вологде девятилетней девочки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Вологодской области.

Кроме того, поисковая группировка увеличена почти вдвое — с 328 до свыше 640 человек. Это произошло за счёт привлечения волонтёров. Также работают четыре кинологических расчёта, 81 единица техники, включая два плавательных средства, ведь дом девочки и её школа находятся недалеко от реки Вологды.