Латвия на четыре недели вводит жёсткий локдаун по ковиду

Из-за ситуации с коронавирусом Латвия вводит жёсткий локдаун. Соответствующее решение принял Совет по кризисному управлению, сообщил премьер страны Кришьянис Кариньш.

Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября. В это время работать будут только те магазины, которые занимаются реализацией товаров первой необходимости. Кроме того, запрещаются все массовые мероприятия.

Для жителей республики будет действовать комендантский час с восьми вечера до пяти утра. В это время им запретят покидать дома. Школы, кроме первых трёх начальных классов, переводятся на дистант. При этом решение ещё необходимо утвердить правительству страны, уточнил Кариньш.