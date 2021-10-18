Латвия на четыре недели вводит жёсткий локдаун по ковиду
Гражданам будет запрещено покидать дома с восьми вечера до пяти утра, а работу продолжат только магазины с товарами первой необходимости.
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Из-за ситуации с коронавирусом Латвия вводит жёсткий локдаун. Соответствующее решение принял Совет по кризисному управлению, сообщил премьер страны Кришьянис Кариньш.
Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября. В это время работать будут только те магазины, которые занимаются реализацией товаров первой необходимости. Кроме того, запрещаются все массовые мероприятия.
Для жителей республики будет действовать комендантский час с восьми вечера до пяти утра. В это время им запретят покидать дома. Школы, кроме первых трёх начальных классов, переводятся на дистант. При этом решение ещё необходимо утвердить правительству страны, уточнил Кариньш.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов спрогнозировал скорый локдаун по коронавирусу в ряде регионов России. Он напомнил, что в прошлом году подъём заболеваемости начался в середине сентября и достиг пика к декабрю. В этом году, считает он, ждать зимы власти точно не будут.
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