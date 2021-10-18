В Госдуме перечислили преимущества электронных паспортов

Главное преимущество цифрового паспорта — проще будет получать различные услуги, считает депутат Госдумы Сергей Боярский. Ещё одним плюсом, который назвал парламентарий, является то, что электронный документ гораздо сложнее подделать, чем бумажный. А несмотря на неизбежность глобального перехода на такой виртуальный формат всех видов информации, выбор остаётся за гражданином. Это не принудительная мера.

"Я, например, с удовольствием заведу в кошельке ещё одну пластиковую карточку, чтобы купить билет или получить услугу. Вместо того чтобы думать, где же мой паспорт... И в условном МФЦ, вместо того чтобы копировать страницы бумажного документа, что занимает время, можно будет просто вложить карточку в терминал. Наверняка скоро появится и цифровое приложение", — рассказал Сергей Боярский в интервью "Ленте.ру".

А для тех, кому неохота носить с собой даже карточки, приложение будет самым удобным решением. К примеру, в магазине при покупке алкоголя или любой другой продукции, требующей предоставления документов. Риск потери данных здесь минимален, уверен Боярский.