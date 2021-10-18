В Саратовской области решено поэтапно вводить систему QR-кодов
Сейчас в области действуют ограничения на работу общепита, остаётся под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.
Фото © Instagram / Роман Грибов
В Саратовской области с 25 октября решено поэтапно вводить систему QR-кодов, сообщил заместитель председателя правительства региона Роман Грибов.
"Принято решение поэтапного введения на территории Саратовской области системы QR-кодов с 25 октября. Перечень мест, где необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесённом коронавирусе, будет определён в ближайшие часы", — написал Грибов в своём аккаунте в "Инстаграме".
Известно, что в связи с крайне напряжённой эпидемиологической ситуацией в регионе власти Саратовской области разрабатывают предложения по введению QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания.
Сейчас в Саратовской области действуют ограничения на работу общепита; остаётся под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Также запрещена работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли; работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, ограничена реализацией продукции навынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Временно приостановлено бронирование мест, приём и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Сохраняется масочный режим в общественных местах и транспортных средствах, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет и беременных женщин на дистанционную работу.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге на QR-коды переведут некоторые магазины. Это требование не распространится на аптеки, точки продаж продовольствия и автозаправки. Вход по QR-кодам на объекты культуры, питания и в торговые центры ввели в Туве. Сходить в Якутии в кино, кафе и фитнес-клуб с 20 октября, 25 октября и 1 ноября можно будет только по QR-коду. В Свердловской области вводят QR-коды для посещения общественных мест. А также в Новосибирской области, Мордовии и Севастополе, Липецкой области, Чечне, Татарстане, Курской области, Чувашии, Ульяновской области, Удмуртии, Пермском крае, Самарской области действует или вводится система QR-кодов.
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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом многие регионы России приняли решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики.
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