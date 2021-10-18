В Саратовской области решено поэтапно вводить систему QR-кодов

"Принято решение поэтапного введения на территории Саратовской области системы QR-кодов с 25 октября. Перечень мест, где необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесённом коронавирусе, будет определён в ближайшие часы" , — написал Грибов в своём аккаунте в "Инстаграме".

Сейчас в Саратовской области действуют ограничения на работу общепита; остаётся под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Также запрещена работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли; работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, ограничена реализацией продукции навынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Временно приостановлено бронирование мест, приём и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Сохраняется масочный режим в общественных местах и транспортных средствах, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет и беременных женщин на дистанционную работу.