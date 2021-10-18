Пострадавший при стрельбе в школе под Пермью приходит в себя после испуга
Во время инцидента мальчик находился на лестнице — поднимался на третий этаж в кабинет, рассказала мать ребёнка.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Пострадавший при стрельбе в школе посёлка Сарс под Пермью 12-летний мальчик, который вместе с открывшим огонь учеником ходил в кружок "Стрелок", получил осколочные травмы лица, уха и бедра. Об этом сообщила его мать в беседе с телеканалом "360".
"Состояние хорошее, травмы несерьёзные. Я так понимаю, травмы получил от стекла. Если бы это было, как говорят, от охотничьего ружья, то от ноги ничего бы не осталось", — сказала женщина.
По её словам, сын был напуган, а сейчас приходит в себя. Во время инцидента мальчик шёл по лестнице — поднимался на третий этаж в кабинет.
"Он, конечно, испугался. Сейчас нормально себя чувствует, лежит отдыхает. Мы прошли всех врачей и приехали домой", — отметила мать пострадавшего.
Ранее Лайф сообщал, что пострадавший в школе под Пермью ходил вместе с открывшим огонь в кружок "Стрелок". В мальчика попали осколки стекла после того, как виновник инцидента выстрелил в дверь. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний мальчик сделал несколько выстрелов. К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила его отдать ей ружьё. Оружие оказалось отцовским, мальчик вместе с папой иногда выезжал "пострелять".
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