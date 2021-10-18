Экономист назвал подспорьем выплату в 1 млн жителям Дальнего Востока при рождении третьего ребёнка

Выделение жителям Дальнего Востока 1 млн на жильё при рождении третьего ребёнка станет "существенным подспорьем". Причём власти пытаются таким образом решить два вопроса — демографический и заселения территории. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT.

"Деньги немалые, ощутимые, даже если речь идёт о приобретении жилья. Один миллион — это существенный вклад в приобретении отдельного дома или квартиры даже на Дальнем Востоке. Перед нами стоят два существенных вопроса: демографический и закрепление людей, заселение дальневосточных территорий", — сказал эксперт.

Он отметил, что такая сумма станет "существенным подспорьем", у кого-то, вероятно, появится стимул к переезду. Выплаты станут поддержкой и с точки зрения "демографической ситуации, и более равномерного распределения населения по территории нашей страны".