Экономист назвал подспорьем выплату в 1 млн жителям Дальнего Востока при рождении третьего ребёнка
Как отметил эксперт, для кого-то из соотечественников такая помощь от государства станет стимулом к переезду. А релокация граждан поспособствует более равномерному распределению жителей по стране.
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Выделение жителям Дальнего Востока 1 млн на жильё при рождении третьего ребёнка станет "существенным подспорьем". Причём власти пытаются таким образом решить два вопроса — демографический и заселения территории. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT.
"Деньги немалые, ощутимые, даже если речь идёт о приобретении жилья. Один миллион — это существенный вклад в приобретении отдельного дома или квартиры даже на Дальнем Востоке. Перед нами стоят два существенных вопроса: демографический и закрепление людей, заселение дальневосточных территорий", — сказал эксперт.
Он отметил, что такая сумма станет "существенным подспорьем", у кого-то, вероятно, появится стимул к переезду. Выплаты станут поддержкой и с точки зрения "демографической ситуации, и более равномерного распределения населения по территории нашей страны".
Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть увеличение туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток. Доклад по данной теме Правительство России должно представить главе государства до 1 ноября текущего года.
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