Немецкий политолог оценил перспективы диалога России и Германии по газу

Диалог между Россией и ФРГ на фоне энергетического кризиса в Европе возможен. Об этом заявил немецкий политолог и журналист, экс-советник Правительства Германии Александр Рар в интервью "Вечерней Москве".

"Россия и Германия вынуждены будут вести прагматичный диалог, но трения остаются, даже могут усилиться. Евросоюз совершает зелёную революцию и будет давить на производителей "грязных" энергоносителей, пытаться уйти от прежней зависимости от ресурсов", — сообщил политолог.

Однако у Запада ничего не получится, отмечает журналист. Тогда элиты начнут искать виноватых в своих же стратегических провалах. "Пальцем будут тыкать на Россию", — заявил Александр Рар.

Ранее Лайф рассказывал, что сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зелёные" призвал начать переговоры с Москвой по поставкам газа. При этом Роберт Хабек отметил, что "Северный поток – 2" пока не может использоваться согласно европейским нормам.