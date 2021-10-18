Немецкий политолог оценил перспективы диалога России и Германии по газу
Трения в диалоге Москвы и Берлина могут усилиться, уверен Александр Рар. Но сторонам придётся прагматично подходить к ситуации.
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Диалог между Россией и ФРГ на фоне энергетического кризиса в Европе возможен. Об этом заявил немецкий политолог и журналист, экс-советник Правительства Германии Александр Рар в интервью "Вечерней Москве".
"Россия и Германия вынуждены будут вести прагматичный диалог, но трения остаются, даже могут усилиться. Евросоюз совершает зелёную революцию и будет давить на производителей "грязных" энергоносителей, пытаться уйти от прежней зависимости от ресурсов", — сообщил политолог.
Однако у Запада ничего не получится, отмечает журналист. Тогда элиты начнут искать виноватых в своих же стратегических провалах.
"Пальцем будут тыкать на Россию", — заявил Александр Рар.
Ранее Лайф рассказывал, что сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зелёные" призвал начать переговоры с Москвой по поставкам газа. При этом Роберт Хабек отметил, что "Северный поток – 2" пока не может использоваться согласно европейским нормам.
В августе в Европе начался рост цен на топливо. Уже 15 сентября впервые в истории стоимость газа достигла 900 долларов за тысячу кубометров. При этом 16 сентября цена упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился и на пике почти достиг 2000 долларов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер напомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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