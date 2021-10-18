США отказались участвовать в переговорах по Афганистану в московском формате

Делегация Соединённых Штатов не примет участие в грядущей встрече в московском формате по ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

"Мы не будем участвовать в московских переговорах", — сказал Прайс журналистам.

По его словам, сам этот формат в США поддерживают и в будущем могут к нему присоединиться, но на этой неделе не могут принять участия по логистическим причинам.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.