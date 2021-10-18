По ходу матча красно-белые вели со счётом 2:0 после шайб в исполнении Цыплакова и Дроздова. Однако в третьем периоде армейцы вернулись в игру и сумели перевернуть её с ног на голову. Сначала Слепышев и Плотников счёт сравняли, а вскоре Попов вывел армейцев вперёд. Но за 18 секунд до конца игры Петтерсон спас "Спартак" и перевёл матч в овертайм, где Широков принёс победу именно красно-белым.