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Дерби за красно-белыми: "Спартак" выиграл в матче КХЛ против ЦСКА, отыгравшись за 18 секунд до конца игры

Благодаря этому результату подопечные Бориса Миронова поднялись на восьмое место Западной конференции.

18 октября, 19:04
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" впервые в этом сезоне победил в дерби с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

По ходу матча красно-белые вели со счётом 2:0 после шайб в исполнении Цыплакова и Дроздова. Однако в третьем периоде армейцы вернулись в игру и сумели перевернуть её с ног на голову. Сначала Слепышев и Плотников счёт сравняли, а вскоре Попов вывел армейцев вперёд. Но за 18 секунд до конца игры Петтерсон спас "Спартак" и перевёл матч в овертайм, где Широков принёс победу именно красно-белым.

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Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции, ЦСКА пока расположился на четвёртой строчке. Свой следующий матч красно-белые проведут на выезде против "Витязя", а ЦСКА дома примет "Салават Юлаев".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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