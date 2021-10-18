Дерби за красно-белыми: "Спартак" выиграл в матче КХЛ против ЦСКА, отыгравшись за 18 секунд до конца игры
Благодаря этому результату подопечные Бориса Миронова поднялись на восьмое место Западной конференции.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" впервые в этом сезоне победил в дерби с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
По ходу матча красно-белые вели со счётом 2:0 после шайб в исполнении Цыплакова и Дроздова. Однако в третьем периоде армейцы вернулись в игру и сумели перевернуть её с ног на голову. Сначала Слепышев и Плотников счёт сравняли, а вскоре Попов вывел армейцев вперёд. Но за 18 секунд до конца игры Петтерсон спас "Спартак" и перевёл матч в овертайм, где Широков принёс победу именно красно-белым.
Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции, ЦСКА пока расположился на четвёртой строчке. Свой следующий матч красно-белые проведут на выезде против "Витязя", а ЦСКА дома примет "Салават Юлаев".
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