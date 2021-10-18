У отца стрелявшего в школе под Пермью ученика изъяли всё оружие
Оказалось, что кроме "сайги", которую прихватил с собой мальчик, у мужчины было ещё три ружья.
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В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов изъяли всё оружие у отца подростка, который утром 18 октября открыл стрельбу в здании школы. Теперь решается вопрос ещё и о лишении мужчины лицензии на владение оружием. Об этом сообщил депутат, председатель Комитета по информполитике и связи Госдумы Александр Хинштейн.
"Всё оружие, принадлежащее отцу стрелка (помимо "сайги" на него также было зарегистрировано ещё три охотничьих ружья — CZ 455, ИЖ 18Е, МЦ-21-12), изъято и передано на хранение в полицию. Вопрос о лишении его лицензии будет решён в ближайшее время", — написал Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.
Депутат выразил сожаление, что очередной случай со стрельбой в стенах образовательного учреждения "продемонстрировал незащищённость наших школ". По словам парламентария, отдельно будет изучена работа ЧОО "Октябрьский щит", которое должно было обеспечивать безопасность учеников.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) 18 октября — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. Обстановка в школе вскоре была нормализована, опасность для учащихся была снята, никто не был ранен. По факту происшествия следователи возбудили два уголовных дела.
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