У отца стрелявшего в школе под Пермью ученика изъяли всё оружие

В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов изъяли всё оружие у отца подростка, который утром 18 октября открыл стрельбу в здании школы. Теперь решается вопрос ещё и о лишении мужчины лицензии на владение оружием. Об этом сообщил депутат, председатель Комитета по информполитике и связи Госдумы Александр Хинштейн.

"Всё оружие, принадлежащее отцу стрелка (помимо "сайги" на него также было зарегистрировано ещё три охотничьих ружья — CZ 455, ИЖ 18Е, МЦ-21-12), изъято и передано на хранение в полицию. Вопрос о лишении его лицензии будет решён в ближайшее время", — написал Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.