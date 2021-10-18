Сценарии, к которым никто не готов: Почему в Пермском крае повторилась стрельба в школе Журналист Игорь Мальцев — о том, что в случае стрельбы в Пермском крае в этот раз "прилетело" откуда не ждали, и если оглянуться на неудобные вопросы, то какой пора сделать вывод и как менять ситуацию 18 октября, 14:22 Фото © Shutterstock

С утра интернет и СМИ разгоняют весть про стрельбу в Пермской школе. Нервная реакция оправданна: общество сильно напряглось после катастрофы — тоже в Перми — и при с лове «стрельба» готово впасть в состояние истерики. Но если посмотреть внимательней на то, что произошло нынче, то это вообще не имеет никакого отношения к тому, чего все боятся. Хотя, конечно, ничего хорошего.

Начнем с того, что стрелял шестиклассник — практически ребенок, у которого оружия не может быть в принципе. Он его не может купить, он не может «спланировать» нападение и т.д. У него не было цели «свести счеты с мирозданием», а была одна — вполне акцентированная задача — напасть на одноклассницу. Судя по тому, что ему велели «голоса в голове», это глубоко нездоровый психически ребенок. А из хорошего — его обезвредил директор школы. И, собственно, нет пострадавших (кроме ссадины от стекла). Это вот прям отличная новость.

Итак, мы вынуждены сразу констатировать элементарное — родители школьника ненадлежащим образом хранят охотничье оружие дома. По закону оно должно быть в ружейном сейфе, и доступа у несовершеннолетних к нему быть не должно. Даже если отец (обычно это отец) учит ребенка пользоваться оружием, возит его на стрельбище и прочее — самостоятельного доступа, конечно, к стволам у младших ну никак быть не должно. Хотя, как мы с вами знаем по собственному детству — ну нет ничего такого, что родители могут дома спрятать от детей — от малинового варенья и алкоголя до порнушки и ключа от сейфа с ружьем. Дети всегда всё найдут — это правда жизни. Другое дело — каков уровень воспитания в той же самой семье и кто как из детей пользуется таким «доступом».

Достаточно пугающим видится тот факт, что подросток либо слышит «голоса», либо делает вид, что слышит (и снимает с себя таким образом ответственность). Всякие гормональные переходы в таком возрасте вообще очень сильно влияют на психику подростка. Не случайно же — подростковая шизофрения — это очень распространенная вещь. Мы все время говорим про то, что в школе должны быть психологи, но сдается, что дальше ничего не происходит. Ну, будет сидеть в школе еще одна замученная выпускница психфака пединститута среди сотен учеников. КПД тут «околоноля». Так что приходится директору школы выступать психологом и уговаривать подростка просто отдать ружье.

Тут, похоже, всплывает старая проблема — недообследование со стороны реальных психиатров, а не психологов. Причем, это не проблема одной только школы, это проблема и взрослого населения. Распознавание психиатрических «тенденций» — это глобальная задача, и ей вообще никто не занимается. То денег не хватает, то желания, то надо срочно делать что-то другое. У нас в, конце концов, тут пандемия присутствует. Не до психов (пардон, парни, никакой стигматизации).

С другой стороны, при одержимости медиа этим явлением и старательном освещением каждого инцидента, мы вправе ожидать в каждом новом случае прихода сopycat (преступника, копирующего другого преступника). Но тут нам достаточно убедительно доказали, что беда может прилететь откуда не ждали. Никакой «концепции», никакого «вызова обществу» и прочего, про что любят поговорить авторы, никогда не державшие оружия в руках. Просто тоскливая бытовуха: тут безответственное хранение ствола, тут — оказывается, что школьник пришел раньше, чем охрана заступила на пост, тут — одноклассники, которые подзуживают: «А докажи , что оно настоящее» Ну и пальнул в потолок и в стенку. Идеальная цепочка, которая могла привести к локальной трагедии. Слава богу, трагедии не произошло. Но проблема в том, что такое развитие событий в тени крупных трагедий, которые уже мы имеем в школах, оно даже не предусмотрено в наших сценариях. А значит, может «прилететь» откуда угодно. Причем так низенько, что радары не заметят.

А из оптимистичного — в этот раз ни одному самому отмороженному депутату не придет в голову обвинять в стрельбе компьютерные игры, кинобевики, Моргенштерна и Мерлина Мэнсона. Или кого там сегодня принято обвинять в том, что проспали сами.

Авторы Игорь Мальцев