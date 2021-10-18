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В НАТО отреагировали на решение России приостановить работу постпредства альянса

В этой организации считают, что последовательны в своём отношении к Москве и открыты для диалога.

18 октября, 19:29
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/NATO/photos/5111648588858431" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO</a></p>

Фото © Facebook / NATO

В НАТО выразили сожаление относительно решения России приостановить работу дипломатических миссий в Брюсселе и Москве. Об этом заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"Политика НАТО в отношении России остаётся последовательной. Мы усилили сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, но остаёмся открыты для диалога, в том числе в Совете Россия — НАТО", — сказала Лунгеску в ответ на вопрос ТАСС о приостановке работы дипмиссий.

Оана Лунгеску добавила, что НАТО всё ещё готово провести встречу в рамках Совета Россия — НАТО. Она напомнила, что альянс предложил провести её ещё 18 месяцев назад и это предложение остаётся в силе.

Лавров: Россия не будет делать вид, что перемены в отношениях с НАТО возможны

Лавров: Россия не будет делать вид, что перемены в отношениях с НАТО возможны

Как рассказывал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был предпринят в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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