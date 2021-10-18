В НАТО отреагировали на решение России приостановить работу постпредства альянса

В НАТО выразили сожаление относительно решения России приостановить работу дипломатических миссий в Брюсселе и Москве. Об этом заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"Политика НАТО в отношении России остаётся последовательной. Мы усилили сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, но остаёмся открыты для диалога, в том числе в Совете Россия — НАТО", — сказала Лунгеску в ответ на вопрос ТАСС о приостановке работы дипмиссий.

Оана Лунгеску добавила, что НАТО всё ещё готово провести встречу в рамках Совета Россия — НАТО. Она напомнила, что альянс предложил провести её ещё 18 месяцев назад и это предложение остаётся в силе.