В Вологде нашли тело пропавшей девятилетней девочки

У дома, где было найдено тело, стихийно собрались волонтёры. Видео © Telegram / Mash

В Вологде нашли тело пропавшей два дня назад девятилетней девочки. Обнаружено оно было в одной из квартир дома, расположенного по адресу переулок Долгий, 8. Об этом сообщил руководитель поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас" Александр Громов.

"Девочку нашли в квартире у цыганки, но уже мёртвой. Квартиру взломали, а там тело", — приводит слова Громова ИА "Вологда регион".

По информации Telegram-канала Mash, у дома, где было найдено тело, собрались волонтёры. Там также дежурит полиция.