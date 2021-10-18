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В Вологде нашли тело пропавшей девятилетней девочки

По словам главы поисково-спасательного отряда, обнаружено оно было "в квартире у цыганки". Дверь пришлось выламывать.

18 октября, 19:38
<p>Пропавшая девочка. Фото © <a href="https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=370&t=51952" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Лиза алерт"</a></p>

Пропавшая девочка. Фото © "Лиза алерт"

У дома, где было найдено тело, стихийно собрались волонтёры. Видео © Telegram / Mash

В Вологде нашли тело пропавшей два дня назад девятилетней девочки. Обнаружено оно было в одной из квартир дома, расположенного по адресу переулок Долгий, 8. Об этом сообщил руководитель поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас" Александр Громов.

"Девочку нашли в квартире у цыганки, но уже мёртвой. Квартиру взломали, а там тело", — приводит слова Громова ИА "Вологда регион".

По информации Telegram-канала Mash, у дома, где было найдено тело, собрались волонтёры. Там также дежурит полиция.

Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку видели с незнакомым мужчиной

Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку видели с незнакомым мужчиной

Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла из дома и не вернулась. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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