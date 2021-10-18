В Вологде нашли тело пропавшей девятилетней девочки
По словам главы поисково-спасательного отряда, обнаружено оно было "в квартире у цыганки". Дверь пришлось выламывать.
Пропавшая девочка. Фото © "Лиза алерт"
У дома, где было найдено тело, стихийно собрались волонтёры. Видео © Telegram / Mash
В Вологде нашли тело пропавшей два дня назад девятилетней девочки. Обнаружено оно было в одной из квартир дома, расположенного по адресу переулок Долгий, 8. Об этом сообщил руководитель поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас" Александр Громов.
"Девочку нашли в квартире у цыганки, но уже мёртвой. Квартиру взломали, а там тело", — приводит слова Громова ИА "Вологда регион".
По информации Telegram-канала Mash, у дома, где было найдено тело, собрались волонтёры. Там также дежурит полиция.
Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла из дома и не вернулась. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов.
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