Зеленский заверил в прежней заинтересованности во встрече с Путиным
Украинский лидер также заявил о шансах на встречу "нормандской четвёрки".
Фото © Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он заверил, что заинтересованность страны в этом диалоге распространяется на любой формат его проведения.
"Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", — отметил Зеленский в интервью украинскому телеканалу Ictv.
Также Зеленский заявил о готовности Киева к встрече "нормандской четвёрки" для переговоров по Донбассу. Он считает, что шансы на эту встречу есть.
Как сообщал Лайф, ранее в Кремле заявили, что переговоры лидеров двух государств могут пройти при наличии тем для обсуждения, однако тема Крыма подниматься на них не будет.
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