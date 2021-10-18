Зеленский заверил в прежней заинтересованности во встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он заверил, что заинтересованность страны в этом диалоге распространяется на любой формат его проведения.

"Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", — отметил Зеленский в интервью украинскому телеканалу Ictv.

Также Зеленский заявил о готовности Киева к встрече "нормандской четвёрки" для переговоров по Донбассу. Он считает, что шансы на эту встречу есть.