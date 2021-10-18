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Зеленский заверил в прежней заинтересованности во встрече с Путиным

Украинский лидер также заявил о шансах на встречу "нормандской четвёрки".

18 октября, 20:05
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/uchast-prezidenta-ukrayini-u-shorichnij-zustrichi-yaltinskoy-4137" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис Президента Украины</a></p>

Фото © Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он заверил, что заинтересованность страны в этом диалоге распространяется на любой формат его проведения.

"Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", — отметил Зеленский в интервью украинскому телеканалу Ictv.

Также Зеленский заявил о готовности Киева к встрече "нормандской четвёрки" для переговоров по Донбассу. Он считает, что шансы на эту встречу есть.

В Киеве потребовали от Москвы чёткого ответа о готовности к встрече Путина и Зеленского

В Киеве потребовали от Москвы чёткого ответа о готовности к встрече Путина и Зеленского

Как сообщал Лайф, ранее в Кремле заявили, что переговоры лидеров двух государств могут пройти при наличии тем для обсуждения, однако тема Крыма подниматься на них не будет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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