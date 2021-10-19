Таюрская поймала на свадьбе букет невесты, но Прусикин этого "не заметил"

Таюрская поймала на свадьбе букет, но Прусикин этого "не заметил". Видео © Instagram / malian.ox

Солистка группы Little Big Софья Таюрская поймала букет невесты на свадьбе оператора Карима Белкасеми. Весь зал стал немедленно обнимать и поздравлять девушку. Но, судя по реакции возлюбленного певицы, Ильи Прусикина, бракосочетание не гарантировано. Да и сама певица, судя по видео, радовалась только первые секунды, а после на её лице появилось выражение, больше указывающее на конфуз.

"Ну ок", — цитирует реакцию Таюрской "7дней.ру".

Как пишет издание, солист группы Little Big Илья Прусикин особого энтузиазма к переменам в личной жизни не выразил. Бурная реакция наблюдалась только у гостей мероприятия, но не у самих героев "будущей помолвки".

Напомним, до романа с Таюрской Илья Прусикин почти пять лет прожил с Ирой Смелой. За время брака у них родился сын Добрыня. О расставании и его причине пара объявила в конце лета 2020-го. Спустя несколько месяцев в интервью Собчак Смелая рассказала, что причиной разрыва стали вечные гастроли мужа и последовавшие за этим разногласия, а слухи о романе мужа опровергать не стала.