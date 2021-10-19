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Таюрская поймала на свадьбе букет невесты, но Прусикин этого "не заметил"

Солистка группы Little Big прокомментировала свадебное предзнаменование очень сдержанно. А её знаменитый бойфренд и вовсе никак.

18 октября, 21:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPtZX_fhudK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Илья Прусикин</a></p>

Фото © Instagram / Илья Прусикин

Таюрская поймала на свадьбе букет, но Прусикин этого "не заметил". Видео © Instagram / malian.ox

Солистка группы Little Big Софья Таюрская поймала букет невесты на свадьбе оператора Карима Белкасеми. Весь зал стал немедленно обнимать и поздравлять девушку. Но, судя по реакции возлюбленного певицы, Ильи Прусикина, бракосочетание не гарантировано. Да и сама певица, судя по видео, радовалась только первые секунды, а после на её лице появилось выражение, больше указывающее на конфуз.

"Ну ок", — цитирует реакцию Таюрской "7дней.ру".

Как пишет издание, солист группы Little Big Илья Прусикин особого энтузиазма к переменам в личной жизни не выразил. Бурная реакция наблюдалась только у гостей мероприятия, но не у самих героев "будущей помолвки".

Напомним, до романа с Таюрской Илья Прусикин почти пять лет прожил с Ирой Смелой. За время брака у них родился сын Добрыня. О расставании и его причине пара объявила в конце лета 2020-го. Спустя несколько месяцев в интервью Собчак Смелая рассказала, что причиной разрыва стали вечные гастроли мужа и последовавшие за этим разногласия, а слухи о романе мужа опровергать не стала.

"Когда по пьяни переспали": Ильич из Little Big рассказал, благодаря чему начался его роман с Таюрской

"Когда по пьяни переспали": Ильич из Little Big рассказал, благодаря чему начался его роман с Таюрской

Ранее Лайф писал, что Таюрская раскрыла, как на самом деле начались отношения с Ильичом и почему во всём виноват алкоголь. Софья призналась, что во многом началу романа поспособствовал карантин, потому что участники группы большое количество времени проводили вместе.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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