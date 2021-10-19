В Пензе в аварии погибла пациентка скорой, которую везли на ИВЛ

В Пензе в ДТП погибла пациентка скорой, которую везли на ИВЛ. Видео © LIFE

В Пензе спешившая в больницу машина скорой помощи столкнулась с автомобилем "Лада-Гранта" и опрокинулась. По данным Лайфа, внутри кареты находилась больная пневмонией женщина.

От столкновения машина скорой опрокинулась. Пациентка 1954 года рождения, которую везли в больницу для подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких, скончалась на месте ДТП. Пострадало два медика и водитель легковушки.

"Предварительно установлено, что на регулируемом перекрёстке водитель автомашины скорой помощи, мужчина 1985 года рождения, ехал с включённой звуковой и световой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомашиной "Лада-Гранта" под управлением мужчины 1982 года рождения", — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.