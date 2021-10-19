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В Пензе в аварии погибла пациентка скорой, которую везли на ИВЛ

У женщины была пневмония, в медицинском автомобиле её обеспечивали кислородом.

18 октября, 21:25

В Пензе в ДТП погибла пациентка скорой, которую везли на ИВЛ. Видео © LIFE

В Пензе спешившая в больницу машина скорой помощи столкнулась с автомобилем "Лада-Гранта" и опрокинулась. По данным Лайфа, внутри кареты находилась больная пневмонией женщина.

От столкновения машина скорой опрокинулась. Пациентка 1954 года рождения, которую везли в больницу для подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких, скончалась на месте ДТП. Пострадало два медика и водитель легковушки.

"Предварительно установлено, что на регулируемом перекрёстке водитель автомашины скорой помощи, мужчина 1985 года рождения, ехал с включённой звуковой и световой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомашиной "Лада-Гранта" под управлением мужчины 1982 года рождения", рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

18 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и "газелью" в Нижнем Новгороде

18 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и "газелью" в Нижнем Новгороде

А ранее Лайф рассказывал, что в Сочи газовоз попал в ДТП на серпантине. На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, было видно, что газ вытекал из цистерны, стелился по дороге, а также бил струёй вверх.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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