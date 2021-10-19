Трамп подал в суд, чтобы защитить секретность архивов о его работе

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный окружной суд столичного округа Колумбия, расследующий дело о штурме его сторонниками Капитолия 6 января. Миллиардер просит запретить раскрытие конгрессу информации, касающейся работы бывшего главы Белого дома.

Как сообщает CNBC, в иске специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию данных событий и его председатель, член Палаты представителей Бенни Томпсон обвиняются в преследовании Трампа и высокопоставленных членов его администрации с помощью "незаконного, необоснованного и чрезмерно широкого запроса архивов США". Трамп просит заблокировать записи о его пребывании на посту главы Белого дома.

"Запрос комитета представляет собой не что иное, как досадный нелегальный поход, открыто одобренный Байденом для неконституционного расследования, касающегося президента Трампа и его администрации", — цитирует фрагмент из текста иска Трампа CNBC.

Кроме того, Трамп предъявил иск Национальному управлению архивов и документации, а также архивариусу США. "Поскольку запросы комитета направлены на раскрытие конфиденциальной информации, но не имеют "законной" цели, суд имеет право объявить запросы недействительными", — говорится в этом требовании.