Налоговая предложила легализовать ещё один вид дохода самозанятых

Федеральная налоговая служба приступила к изучению возможности учёта чаевых, которые оставляют самозанятым. Опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение "Мой налог" служба разослала работающим по этому статусу.

"Пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых. Кроме того, самозанятому было бы удобно получать чаевые на свои счета или карты, просто указав их в приложении "Мой налог", — рассказали в ФНС газете "Известия".

При этом, согласно позиции налоговиков, чаевые не будут облагаться налогом. Как обращает внимание газета, аналогичные сервисы уже внедрены некоторыми банками. Экспертное сообщество во мнении по таким сервисам разделилось: одни поддерживают инициативу, а другие считают, что гражданам такой сервис не будет интересен.

"Для самозанятых будет крайне удобно, если чаевые можно будет получать в приложении "Мой налог", которое у всех и так стоит. В противном случае им необходимо выбирать из коммерческих сервисов банков, которые в любом случае удерживают комиссию за снятие средств", — заявил замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

А вот по мнению генерального директора платформы "Рокет Ворк" Анастасии Усковой, властям стоит подумать и над определёнными ограничениями. По её мнению, уместным будет установление максимального размера чаевых: это поможет снизить вероятность махинаций.

"Чтобы исключить полностью варианты, где нечистоплотный заказчик или исполнитель захотят провести часть сделки "вчёрную", стоит установить лимит на чаевые в 25–30% от суммы чека", — говорит эксперт.